Calciomercato Milan, Maldini cambia rotta: rifiuto inaspettato

Il Milan potrebbe andare a caccia di un colpo importante sul calciomercato. Arriva il rifiuto improvviso da parte dei rossoneri

Il Milan continua la sua corsa in Serie A, a dir poco esaltante. I rossoneri, infatti, tengono la testa della classifica insieme al Napoli, a braccetto, e sulla carta il turno di campionato era decisamente sfavorevole per i rossoneri.

La squadra di Stefano Pioli, infatti, macina punti pesantissimi in ottica scudetto e l’1-2 di ieri contro la Roma è l’ennesima conferma di uno stato di forma straordinario, soprattutto in Serie A. Sullo sfondo restano gli scenari di calciomercato e le possibili soluzioni che Paolo Maldini potrebbe mettere in atto per completare la rosa rossonera. Un nome di cui si parla ormai da tanti mesi è quello di Isco. Il calciatore del Real Madrid non rinnoverà il contratto con il Real Madrid ed è un profilo seguito da diversi club internazionali. Sulla lista c’è anche il Milan, ma una nuova scelta potrebbe prendere il sopravvento per il suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scoppia il caso: “Può rescindere il contratto”

Calciomercato Milan, cambia tutto per Isco: no di Maldini

Se fino a qualche tempo fa, Isco sembrava uno dei nomi favoriti dal Milan per rinforzare la sua rosa sul calciomercato, ora gli scenari sembrano decisamente diversi. L’esplosione di Brahim Diaz, ma soprattutto le valutazioni dei rossoneri hanno mutato la visione del Diavolo riguardo il trequartista. Il rapporto qualità-prezzo e le alte richieste dello spagnolo, secondo quanto riporta ‘AS’, lo rendono al momento un giocatore poco appetibile. In questo momento, il Milan gli preferisce un profilo dal futuro brillante come Romain Faivre. Questione di progetto e se i risultati sono questi, Maldini non può che avere ragione.