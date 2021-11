Calciomercato, scoppia il caso: “Può rescindere il contratto”

Il futuro del calciatore potrebbe subire una svolta sorprendente sul calciomercato, dopo mesi decisamente difficili. Occhio alla rescissione del contratto

Questione di leadership, talento e sì, anche storia del calcio. Perché Sergio Ramos è tutto questo, nonostante abbia spesso diviso l’opinione pubblica.

Eppure dopo il fragoroso addio al Real Madrid, dopo il mancato rinnovo di contratto e una vita di trionfi con i Blancos, probabilmente in pochi si sarebbero aspettati un impatto del genere al PSG. Non per colpa sua, sia chiaro, ma per una condizione fisica che non riesce a decollare e degli infortuni che lo affliggono e non gli permettono di tornare in campo. Ma è così che, dopo uno sforzo economico importante, e non è una novità per i francesi, il PSG non ha ancora potuto vedere in campo il leader spagnolo. Una situazione che sta generando dei dubbi nel club di Ligue 1 e potrebbe portare a delle conseguenze inaspettate.

Calciomercato, il PSG inizia a valutare la rescissione di Sergio Ramos

Il problema al soleo, che Ramos si trascinava fin dai tempi del Real, destava già diverse perplessità nello staff medico del PSG. Ora dalla Francia, si infittiscono i dubbi sulle condizioni del difensore centrale. ‘Le Parisien’ addirittura sottolinea come l’ipotesi legata alla rescissione del contratto non sia da scartare: “Internamente, la fiducia che alcuni hanno riposto in il difensore non è irremovibile, anche se non è all’ordine del giorno. Pensare alla rescissione non è più fantascienza”.