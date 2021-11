Verso Juventus-Zenit: due assenti per Allegri | Le ultime su Chiesa-de Ligt

La Juventus di Massimiliano Allegri si avvicina all’impegno contro lo Zenit in Champions League. Le assenze e le ultime su Chiesa e de Ligt

La Juventus è ripiombata in una profonda crisi di gioco e risultati. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono reduci da due sconfitte consecutive in Serie A contro Sassuolo e Verona.

La vetta della classifica è sempre più distante, mentre si moltiplicano le critiche sul gioco e per diversi singoli tra i bianconeri. Intanto, il campo non lascia spazi e presenta subito un impegno non semplice per Allegri. La Vecchia Signora sta attraversando ben altro momento in Champions League. Il club torinese è a punteggio pieno e ha conquistato i tre punti anche in Russia. Ora la partita contro lo Zenit, tra le mura amiche, dovrà rappresentare una nuova svolta, con Allegri che ha ordinato il ritiro alla Continassa per invertire la rotta. Partita che cela diversi dubbi tra i singoli, con Allegri pronto a recuperare uomini importanti, ma con ancora due assenti.

Intanto, di seguito vi proponiamo un video della rifinitura dei bianconeri.

Juventus-Zenit, Chiesa e de Ligt in gruppo. Assenti Ramsey e Kean

Esclusi dall’ultimo impegno contro il Verona in campionato, Allegri dovrebbe ritrovare a disposizione sia Federico Chiesa che Matthijs de Ligt. L’attaccante e il difensore, infatti, quest’oggi erano in gruppo regolarmente con i compagni. La situazione è diversa per Aaron Ramsey e Moise Kean, ancora ai box. Allegri ora non può sbagliare e lo Zenit è già un banco di prova importante per proseguire la corsa Champions e dare una svolta dopo le recenti sconfitte.