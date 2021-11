Calciomercato, un acquisto per reparto | La Juventus cala il poker

La Juventus vuole tornare ai massimi livelli e starebbe preparando una rivoluzione in sede di calciomercato: Pogba e non solo

La crisi della Juventus sta creando preoccupazione a tutti i suoi tifosi. Allegri ha deciso di usare il polso duro e convocare tutti i giocatori bianconeri in ritiro per migliorare il prima possibile la situazione. La squadra avrà subito la possibilità di riscattarsi domani contro lo Zenit in Champions e poi testa al difficile scontro con la Fiorentina.

Le sorprendenti sconfitte avvenute per mano di Sassuolo e Verona – due compagini senza dubbio abbordabili sulla carta – dimostrano come il tecnico livornese sia in confusione per quanto riguarda la gestione del gruppo. Non è ancora riuscito a trovare l’equilibrio, dettaglio fondamentale nel suo lavoro. Ci sono, però, anche diversi giocatori che stanno continuando a deludere le aspettative. Motivo per cui la società pare stia progettando una vera e propria rivoluzione in sede di calciomercato.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, scambio a gennaio | Allegri avrà il suo pupillo

Calciomercato Juventus, rivoluzione in vista: Pogba e non solo

Come si apprende da ‘Fichajes.net‘, la Vecchia Signora vorrebbe realizzare un acquisto per reparto. Riflessioni sul post Szczesny, che non dà più le stesse garanzie di un tempo. Per il sostituto, la Juve potrebbe prelevare dal Benfica il cartellino di Odysseas Vlachodimos, uno degli estremi difensori rivelazione nella massima competizione europea.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, l’Inter ‘trema’: tre big sulla lista di Conte | Scambio anti-Juve

In difesa occhio a Christensen, che a giugno terminerà il suo contratto con il Chelsea e rappresenta un’ottima opzione a costo zero. In mezzo al campo è sempre vivo il sogno Paul Pogba, che non ha ancora rinnovato il contratto con lo United e vedrebbe di buon grado un ritorno romantico a Torino. Infine, attenzione a Luka Jovic per l’attacco. Il serbo scalpita per lasciare il Real Madrid.