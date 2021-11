Calciomercato Juventus, scambio a gennaio | Allegri avrà il suo pupillo

A gennaio la Juventus potrebbe accontentare Massimiliano Allegri con l’acquisto di un centrocampista. Scambio in vista

Continua il momento difficile per la Juventus. I bianconeri saranno in ritiro fino a sabato per cercare di migliorare una classifica deficitaria. Dopo solo undici giornate di campionato, la squadra di Massimiliano Allegri è a 16 punti dalla vetta, occupata dal Milan. Un’infinità.

Bisogna cambiare rotta e Massimiliano Allegri spera di avere rinforzi già durante il calciomercato di gennaio. Serve rafforzare il centrocampo, dove il solo Locatelli sta convincendo. Dalla Spagna arrivano conferme in merito all’idea Axel Witsel. Il calciatore del Borussia Dortmund – secondo quanto confermato da ‘TodoFichajes’ – sarebbe il primo nome in cima alla lista della spesa.

Ramsey sul piatto

Il contratto in scadenza a giugno potrebbe certamente favorire l’affare. Sul piatto potrebbe così finire Aaron Ramsey, per uno scambio che potrebbe far felice tutti. La Juventus, però, non starebbe lavorando solamente all’uscita del gallese, ex Arsenal, per il quale non si può scartare la pista inglese, ma anche su quelle di Weston McKennie. L’americano non sembra convincere in pieno Allegri, nonostante le ultime reti messe a segno.