Carlo Ancelotti ha deciso di non puntare più sul calciatore, che potrebbe sbarcare in Italia. Sulle sue tracce ci sono Milan e Inter ma non solo

Avvio di stagione ancora una volta complicato per Luka Jovic. L’attaccante, tornato alla base questa estate, dopo il prestito all’Eintracht Francoforte, ha giocato davvero poco.

Ad oggi le presenze con la maglia del Real Madrid, sono state solamente sei, di cui cinque in Liga, per un totale di 84 minuti.

Sempre pochi scampoli di gioco, in cui non ha mai convinto in pieno Carlo Ancelotti. Il rischio di vedere ancora meno il campo è davvero concreto. A gennaio il calciatore classe 1997 potrebbe così cambiare nuovamente aria.

Calciomercato Real Madrid, italiane in fila per Jovic

In Spagna, Mundo Deportivo, rilancia le ipotesi Milan e Inter. I due club lombardi, però, non sono gli unici sulle sue tracce: in Serie A, si legge nel portale, sarebbe finito nel mirino di Roma e Fiorentina. Facile pensare che i viola possano puntare sull’ex Eintracht in vista dell’addio di Dusan Vlahovic.

Attenzione, ovviamente, anche alla concorrenza estera: in Inghilterra, ad esempio, sarebbe seguito con interesse anche da Arsenal e Liverpool.