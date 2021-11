Conte-Tottenham, ansia Serie A | Tutti i big nel mirino: 280 milioni sul tavolo

Antonio Conte si avvicina alla panchina del Tottenham. Le richieste del tecnico sono chiare anche sul calciomercato: tesoretto da 280 milioni

Il futuro di Antonio Conte potrebbe presto essere sulla panchina di una nuova big internazionale, dopo i successi in Serie A con Juventus e Inter.

Il tecnico si avvicina a grandi passi al Tottenham, dopo l’esonero ufficiale di Nuno Espirito Santo. Come vi stiamo riportando negli ultimi minuti, infatti, Conte ha richieste molto precise e vuole grandi acquisti sul calciomercato, ma il suo arrivo a Londra si sta sbloccando. Sono tanti i nomi in Serie A che l’ex Juventus segue con grande attenzione e potrebbero surriscaldarsi in ottica Tottenham. Partiamo proprio dalla Juventus, lì dove giocano Federico Chiesa e Matthijs de Ligt. L’esterno d’attacco ha una valutazione sugli 80-90 milioni di euro e potrebbe far comodo sia come seconda punta nel 4-4-2 sia come esterno a tutta fascia nel 3-5-2. De Ligt potrebbe essere un perno della nuova difesa Spurs e vale 70 milioni di euro.

Conte-Tottenham, occhi in Serie A: da de Vrij a Brozovic e Romagnoli

Occhi puntati anche in casa Inter dopo Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic potrebbero essere obiettivi sensibili. Il centrale ha una valutazione sui 30 milioni di euro mentre il croato è in scadenza a giugno 2022: potrebbe arrivare a gennaio per 20 milioni o dopo sei mesi a zero. Nel Milan gioca, invece, Alessio Romagnoli: se Conte lo volesse subito potrebbe arrivare con un indennizzo da 10 milioni, a giugno, invece, a parametro zero. Infine, nel mirino resta Dusan Vlahovic: il bomber della Fiorentina non ha rinnovato il contratto con la Viola e ha una valutazione da 60 milioni di euro.