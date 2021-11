Calciomercato, il bomber non si nasconde: “Sono stato tentato dall’Inter”

Edin Dzeko e Joaquin Correa hanno sostituito egregiamente Romelu Lukaku all’Inter eppure un altro attaccante era stato accostato ai nerazzurri. Arriva l’annuncio

In casa Inter in estate è stata messa in piedi una vera e propria rivoluzione rispetto alla squadra che l’anno scorso ha vinto lo scudetto. Gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku hanno lasciato buchi importanti prontamente colmati dal lavoro ottimo della società. I nerazzurri in particolare in attacco hanno deciso di affidarsi a Correa e Dzeko per sostituire Lukaku e rimpolpare il reparto.

Tra gli attaccanti accostati all’Inter c’era stato anche Duvan Zapata, bomber colombiano dell’Atalanta che sta facendo ancora una volta molto bene alla corte di Gasperini.

LEGGI ANCHE >>>Conte-Tottenham, ansia Serie A | Tutti i big nel mirino: 280 milioni sul tavolo

Calciomercato Inter, parla Duvan Zapata e non si nasconde: “Sono stato tentato”

Zapata ha già messo a referto 6 gol e 4 assist in stagione e proprio oggi nella conferenza stampa di vigilia pre Champions ha svelato un retroscena legato proprio al suo nome e quello dell’Inter: “Sono stato tentato dall’Inter, ma io avevo le mie idee: sono contento di essere rimasto qui a Bergamo”.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Verso Juventus-Zenit, due assenti per Allegri: le ultime su Chiesa e de Ligt

Zapata ha quindi ribadito il concetto: “Credo sia stata la cosa migliore per me e per la mia famiglia. Il mio futuro? Lo vedo sempre qua, nerazzurro”.