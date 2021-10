Il Milan torna in vetta alla classifica raggiungendo il Napoli: due reti alla Roma, una per tempo, entrambe su calcio piazzato

Il Milan raggiunge il Napoli in vetta alla classifica vincendo il match serale contro la Roma. Polemiche protagoniste, con Jose Mourinho più volte infastidito dall’arbitraggio e da alcuni eventi che hanno indirizzato la partita verso la vittoria dei rossoneri, a segno su due calci piazzati: una punizione di Ibrahimovic e un rigore di Kessie, uno per tempo a condannare la Roma, che dopo due risultati utili si ferma nuovamente.

Roma-Milan 0-2: decidono Ibrahimovic e Kessie

Primo tempo che vede un primo squillo della Roma con Pellegrini che sfiora il palo al 3′: gli risponde subito Kessie, che però smorza il tiro che finisce fuori dallo specchio della porta. Milan che prova a fare la partita fino al momento del gol, con Ibrahimovic che calcia una forte punizione rasoterra di destro: Rui Patricio superato e al 26′ la partita si mette in discesa per i rossoneri. La squadra di Pioli prova a fare la partita e si vede annullato il raddoppio in due occasioni: prima a Leao e a Ibrahimovic, entrambi per fuorigioco. Il primo tempo finisce con una punizione di Theo Hernandez bloccata da Rui Patricio e con Mourinho polemico che rientra negli spogliatoi anzitempo.

Nella ripresa la Roma prova a dire la sua per rimettere la partita in parità, ma è ancora il Milan che si fa avanti. Ibrahimovic si lancia in area di rigore al 48′ e Ibanez lo colpisce sbilanciandolo: per l’arbitro è rigore e dal dischetto Kessie trova il suo secondo gol stagionale, che vale il 2-0. Milan in pieno controllo della partita, poi dopo sedici minuti però la squadra ospite deve affrontare l’espulsione di Theo Hernandez. Doppia ammonizione per il francese che salterà il derby e lascia i suoi in dieci uomini. Roma che prova a prendere coraggio fino al gol in pieno recupero di El Shaarawy: Tatarusanu resta a guardare, poi pochi minuti dopo salva il risultato. Il Milan vince 2-1 all’Olimpico.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Milan 31 punti, Inter 24, Roma e Atalanta 19, Lazio e Fiorentina 18, Juventus, Hellas Verona e Empoli 15, Sassuolo 14, Torino 14, Bologna* 12, Udinese 11, Sampdoria e Venezia 9, Genoa e Spezia 8, Salernitana 7, Cagliari* 6.

*una partita in meno