Roma-Milan, gol e polemica: il gesto di Ibrahimovic che fa infuriare i tifosi

Posticipo della domenica sera già ricco di emozioni nella splendida cornice dell’Olimpico. Ad infiammare i tifosi è Zlatan Ibrahimovic in Roma-Milan

Partita estremamente agonistica ed intensa quella tra Roma e Milan nella calorosa cornice dello Stadio Olimpico. I giallorossi di Mourinho vanno a caccia di uno scalpo importante, mentre i rossoneri di Pioli vogliono rispondere colpo su colpo al successo del Napoli.

La lotta al primato passa inevitabilmente anche dalla super sfida di questa sera per Ibrahimovic e compagni che in una serata complessa hanno potuto fare affidamento sul proprio totem offensivo per sbloccarla.

Roma-Milan, Ibrahimovic segna ed esulta in modo polemico: i tifosi non la prendono bene

Lo stesso Zlatan Ibrahimovic ha infatti sbloccato la sfida poco prima della mezz’ora grazie ad un calcio di punizione molto potente che si è spento all’angolino battendo Rui Patricio. A seguire lo svedese ha esultato in modo polemico nei confronti dello stadio, alzando le braccia in segno di sfida. Un gesto che non è stato accolto in modo positivo dai tifosi della Roma, che hanno prontamente risposto. I toni della serata si surriscaldano è c’è ancora una ripresa da vivere.