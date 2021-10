Roma-Milan, Pioli: “Ibra si nutre di questi stimoli. Scudetto? Inter favorita”

Pioli commenta la vittoria del Milan contro la Roma che spinge i rossoneri nuovamente in vetta alla classifica

Stefano Pioli vince 2-1 contro la Roma, in dieci uomini e si riprende la vetta della classifica, in coabitazione con il Napoli. Ai microfoni di ‘DAZN’ il tecnico rossonero commenta la prestazione dei suoi con soddisfazione: “Non sappiamo quanto potrà durare questo momento, quindi cerchiamo di essere spavaldi e approfittarne. Lascio a voi i commenti sugli arbitri, a me interessa solo allenare nel miglior modo possibile la mia squadra: dobbiamo buttarci subito nella Champions League perché ci piacerebbe poter tornare a essere propositivi, anche se sappiamo le difficoltà che il Porto ci riserverà”.

Pioli: “Ibra si nutre di questi stimoli. Scudetto? Inter favorita”

“Ho quattro centrocampisti, più Krunic, che mi assicurano un ottimo livello. Posso ruotarli di più e avere maggior disposizione di giocatori, così da avere anche continuità alla squadra. Siamo in un ottimo momento della stagione, loro ci hanno sorpreso a inizio secondo tempo, ma abbiamo saputo rimetterci in campo nel miglior modo possibile soffrendo quando è stato necessario. L’avversario era molto forte, aveva fermato il Napoli, quindi non era da sottovalutare”.

“Come spesso succede i meriti sono del club e dell’area tecnica nel dare continuità al progetto: abbiamo preso giocatori giovani di grande potenziale, ma anche altri esperti che potessero dare una mano. Ci conosciamo meglio, lavoriamo insieme da tempo e siamo all’inizio del campionato, ci saranno ancora difficoltà da affrontare nel tempo. Teniamo questa mentalità e mettiamo il meglio di noi stessi in queste partite. Ibrahimovic? Sempre carico, tutti i giorni: i campioni si nutrono di questi stimoli e di queste motivazioni. Io non sono mai stato un campione, ma quando giocavo fuori casa mi gasavo di più: lui sa trovare le motivazioni in ogni dove”.

“Le squadre che stiamo affrontando sono fortissime, il derby tra una settimana sarà difficile: l’Inter resta la favorita del campionato, sa come vincere e ha vinto l’anno scorso. Non credo che la Juventus sia fuori dai giochi, il Napoli è forte e sta correndo tanto. Mi piace che la squadra, diversamente dall’anno scorso in cui sapevamo di dover fare quasi un miracolo, affrontiamo i big match nel miglior modo possibile, con intensità e coraggio.