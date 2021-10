Roma-Milan, rigore e polemica infinita: gesto di Mourinho ai tifosi

Fuoco e fiamme nella serata di Roma-Milan tra gol, polemiche arbitrali e decisioni contestate. Josè Mourinho sarcastico dopo il rigore

Roma-Milan chiude in modo scoppiettante la domenica dell’11/a giornata di Serie A: dalla grande notte di Ibrahimovic alle polemiche arbitrali per arrivare fino all’espulsione di Theo Hernandez e le reazioni sarcastiche di Mourinho.

L’episodio più controverso della serata arriva poco prima dell’ora di gioco con un penalty assegnato al Milan per contatto tra Ibanez e Ibrahimovic con annessa revisione al Var. Una decisione che ha fatto andare su tutte le furie Mourinho che si è lanciato in una risata sarcastica con annesso gesto nei confronti dei tifosi dopo l’assegnazione invitando i supporters ironicamente a poter ad andare a casa. Lo stesso Special One è esploso per la rabbia anche nel finale concitato della sfida con una corsa verso la propria panchina.