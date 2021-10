Roma-Milan, Mourinho impazzisce: scatta verso il cartellone e lo prende a calci

Reazione furiosa di Jose Mourinho dopo la sconfitta della Roma contro il Milan dopo le polemiche del primo tempo

Roma-Milan continuerà a essere a lungo materia di dibattito a livello arbitrale. In generale la direzione dell’arbitro Maresca non è piaciuta affatto a Jose Mourinho, che se l’è presa con il direttore di gara per diverse situazioni. Dal rigore su Ibrahimovic ad alcuni falli fischiati ai rossoneri, fino agli episodi dubbi nel finale in area milanista.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Milan, Mourinho furioso con l’arbitro: la reazione all’Olimpico

Dopo essere uscito dal campo prima della fine dell’intervallo, su un fischio di Maresca contro la Roma nel finale di gara, Mourinho non ci ha visto più, è scattato correndo verso il cartellone a ridosso delle scale che portano agli spogliatoi e lo ha calciato con forza. Ci si aspetta un post-partita incandescente.