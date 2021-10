Il bomber è pronto a cambiare aria al termine della stagione. Il suo volere ricadrebbe sul Milan. Inter e Juventus alla finestra

Il futuro di Andrea Belotti è ancora tutto da scrivere. L’attaccante, dopo il gol in Torino-Sampdoria, che ha fissato il risultato sul 3 a 0, ha parlato ai microfoni di DAZN, non facendo chiarezza.

“Con il mister sono stato chiaro e diretto sin dal primo giorno sulla mia volontà, che era quella di rimanere per poi fare delle valutazioni per prendere una decisione. E’ questo il patto che ho fatto con mister Juric. Sono stato tranquillo perché io e l’allenatore siamo stati chiari”.

Niente firma dunque e l’addio che a fine stagione si fa sempre più concreto per l’attaccante della Nazionale di Roberto Mancini. La sensazione è che il ‘Gallo’, che il prossimo 20 dicembre compirà 28 anni, abbia, giustamente, voglia di confrontarsi con palcoscenici più importanti, che possano permettergli di vincere.

Milan in pole

Non è un segreto che la sua prima scelta sia il Milan. Belotti non ha mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri ma in Via Aldo Rossi non si è ancora presa una decisione. Maldini e Massara apprezzano l’italiano e l’occasione di prendere un centravanti come Belotti a zero appare ghiotta.

Bisogna aspettare qualche mese, però, per capire cosa ne sarà di Ibrahimovic, che potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo. In questo l’arrivo di Belotti sarebbe certamente più facile. L’idea del Milan, comunque, resta quella di avere tre centravanti e ad oggi l’unico certo appare essere Olivier Giroud.

L’inizio di stagione di Pellegri, ancora infortunato, lascia pensare che a fine stagione le strade col Milan si separeranno.

Inter e Juventus vigili

Se i rossoneri vogliono Belotti, però, devono fare in fretta. Anche perché il ‘Gallo’ rappresenta un’occasione ghiotta per diverse squadre. Inter e Juventus, ad esempio, stanno monitorando la situazione e anche all’estero, Arsenal su tutte, Belotti piace non poco. Saranno settimane calde dunque per il centravanti italiano, pronto ad alzare ancor di più la cresta.