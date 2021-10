Stop per Pioli, un altro attaccante salta Roma-Milan

Non solo Ante Rebic. Il Milan di Stefano Pioli deve fare i conti con l’assenza di un altro attaccante, per via un trauma contusivo alla caviglia destra

Non c’è nemmeno Pietro Pellegri tra i convocati di Stefano Pioli per Roma-Milan. L’attaccante – come appreso dalla redazione – si è fermato durante l’allenamento di ieri.

Continua la sfortuna per il giovane calciatore, arrivato nell’ultima sessione di calciomercato dal Monaco, che ha dovuto dare forfait per un trauma contusivo alla caviglia destra.

L’italiano si va ad aggiungere a Maignan, Plizzari, Florenzi, Messias e Castillejo, allungando la lista degli infortunati di Pioli.

Avvio da dimenticare

Un avvio di stagione da dimenticare per Pellegri, scelto come terzo attaccante, da crescere alle spalle di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Al momento il giocatore ha collezionato solamente tre presenze e pochissimi minuti: 16 nella sfida interna contro il Venezia, 45 con lo Spezia e solo un minuto contro l’Atalanta.