La Juventus ragiona su nuovi innesti a gennaio per risalire la classifica, gli obiettivi sono un attaccante e un centrocampista: la situazione

Una situazione di classifica tutt’altro che semplice e un obiettivo da rispettare chiamato sostenibilità. La Juventus punta a risalire la china e nel contempo a rispettare i parametri della sostenibilità. Ne ha parlato anche il presidente Andrea Agnelli nel corso dell’assemblea degli azionisti di ieri.

Per cercare però di risalire le posizioni in classifica, il club proverà a muoversi durante il mercato di gennaio. L’obiettivo sono almeno un paio di rinforzi, uno a centrocampo e l’altro in attacco. Per il reparto offensivo il sogno è quello di Dusan Vlahovic, mentre per la mediana attenzione alle occasioni a basso costo.

Juventus, Witsel favorito per la mediana: tre in uscita

Stando infatti a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il club vorrebbe provare già a gennaio il colpo grosso chiamato Vlahovic. Il giocatore ha già fatto capire di non voler rinnovare con la Fiorentina e le uscite del presidente Commisso hanno aperto ad una cessione. L’affare però non è semplice complice la grande concorrenza. In mediana invece il favorito sarebbe Axel Witsel. Il sogno resta Tchouameni, ma per ragioni di costi il belga sarebbe un profilo decisamente più accessibile rispetto al giocatore del Monaco. Piace anche Denis Zakaria, anche lui, come Witsel, in scadenza di contratto a giugno. Sullo svizzero però c’è una maggiore concorrenza e sarebbe più difficile arrivare a lui.

Non solo acquisti però. In casa bianconera si riflette anche sulle cessioni. E se Aaron Ramsey resta il primo nome in uscita, ma il suo contratto da 8 milioni di euro annui complica e non poco le cose. Oltre al gallese ci sono poi altri due nomi sul piede di partenza. Uno perché non convince particolarmente Allegri, si tratta di McKennie, la cui cessione darebbe una mano alle casse juventine. L’altro nome è quello di Kulusevski, che rientra sì nel progetto, ma la Juventus prenderebbe seriamente in considerazione un suo addio di fronte ad una buona offerta, anche e soprattutto per quel discorso legato alla sostenibilità.