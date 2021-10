Dopo l’assemblea degli azionisti in casa Juventus, parla il presidente bianconero Andrea Agnelli in conferenza stampa

Conclusa l’assemblea degli azionisti di oggi, il presidente bianconero Andrea Agnelli è atteso in conferenza stampa.

Calciomercato.it seguirà per voi le dichiarazioni principali del numero uno bianconero, che illustrerà i prossimi scenari societari e commenterà anche il momento in campo della Juventus.

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE – “Oltre alla riconferma mia e di Nedved nelle posizioni di presidente e vicepresidente, abbiamo nominato Maurizio Arrivabene come amministratore delegato della società”.

NUOVO PERCORSO – “Dobbiamo avviare una nuova credibilità dal punto di vista finanziario, sportivo, di leadership politica. Bisogna amare, lottare e soffrire per il bene della Juventus”.

COMPETITIVITA’ E MERCATO – “Ambiamo a vincere ogni competizione alla quale partecipiamo, il dogma della Juventus non cambia. Al termine di questa stagione supereremo anche l’emergenza Covid in termini di fatturato e potremo investire sulla squadra per competere anche a livello internazionale. E’ sicuramente un momento difficile, il Covid ha rappresentato la tempesta perfetta in un momento in cui volevamo attuare dei piani espansivi, ma non è il momento più difficile della mia presidenza. Quello c’è stato all’inizio, nel 2010, quando si doveva costruire”.

Parla Nedved: “I successi avuti con la squadra sono avvenuti con giocatori in età avanzata. Da due anni abbiamo iniziato a ringiovanire, non è facile vincere con calciatori giovani, ma sappiamo che il risultato che dobbiamo perseguire è la vittoria. Allenatori, staff, giocatori, tutti lo sanno, è nel nostro DNA. Stiamo avendo delle difficoltà. La partita con il Sassuolo non è andata bene, ma dobbiamo subito concentrarci sulla prossima sfida e fare risultato. Al momento è difficile parlare di scudetto, dobbiamo pensare gara dopo gara”.

Interviene Arrivabene: “L’operazione Cristiano Ronaldo ha portato benefici a livello sportivo e non solo. Con la sua partenza bisogna interrogarsi sugli effetti. Le scelte di mercato sono state fatte in maniera oculata in considerazione della situazione economica e avverrà anche in futuro. E anche Allegri sta lavorando sulla squadra per una presa di responsabilità da parte dei giocatori”.

Riprende la parola Agnelli sul Fair Play Finanziario: “Per la stagione 2022/2023 non avremo problemi. Per la successiva, dovremo capire prima quali saranno i nuovi parametri”.

Sulla faccenda plusvalenze: “Siamo assolutamente rispettosi e sereni, stiamo collaborando come sempre con le autorità competenti. Ogni nostra operazione è comunicata, visto che siamo una società quotata in borsa”.

Sulla Superlega: “Dobbiamo arrivare ad un’architettura sostenibile. Una competizione come la Nations League, ad esempio, è straordinaria perché mette di fronte squadre dello stesso livello tra loro. I giudizi della Corte di Giustizia Europea arrivano dopo 12/18 mesi, l’altro passaggio sarà riprendere un dialogo che possa mettere d’accordo pensieri disomogenei e diversi”.

Riprende la parola Nedved sul mercato invernale e sul rinnovo di Dybala: “Valuteremo possibili interventi sul mercato a gennaio, però posso dire che abbiamo una rosa forte e di valore. Sufficiente per raggiungere gli obiettivi e attaccare i primi posti. Per Paulo siamo a un buonissimo punto e siamo felici che sia tornato a un buon livello dopo l’infortunio”.