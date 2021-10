Il giornalista Giacomo Scutiero è intervenuto alla CMIT TV parlando della Juventus: commento anche sul riscatto di Alvaro Morata

Situazione a dir poco caotica in casa Juventus dopo il crollo dei bianconeri contro il Sassuolo. La ‘Vecchia Signora’ ha praticamente già detto addio alle speranze scudetto e per Allegri non sembra scontato neanche un piazzamento nella prossima Champions. Giacomo Scutiero, giornalista di ‘Juventibus’, è intervenuto alla CMIT TV di Calciomercato.it e ha parlato anche del riscatto di Alvaro Morata da parte della Juventus.

ASSEMBLEA: “Su questo non so nulla, vediamo se ci riserva qualche sorpresa. Nedved a fine partita ha sbraitato verso tutti e Agnelli non era concorde con il suo comportamento e oggi lo ha fatto notare in privato. Non c’entra lo stile, è una questione di immagine: Nedved era accanto al presidente. Chi ha ragione dei due? Poco importa, sicuramente se Nedved si era rivolto ad alcuni giocatori che hanno sbagliato, si sono fermati, ha dei motivi. Sicuramente non va fatto così e il presidente ha fatto bene a dirlo, ma anche lui non si è poi comportato bene quando ha incontrato l'”amico” Conte“.

CMIT TV | Juventus, Scutiero: “Preso Kean per non riscattare Morata”

Scutiero, poi, si esprime così sulla possibilità che la Juve acquisisca definitivamente il cartellino di Morata dall’Atletico Madrid: “Ci sono il 3% di possibilità che la Juventus riscatti Morata. I bianconeri hanno preso Kean per non riscattare Morata“.