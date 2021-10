Juventus, bomba dall’Inghilterra | Super colpo a zero: fissato l’incontro

In Inghilterra danno una Juventus molto attiva sul calciomercato. Nei piani ci sarebbe un incontro con l’agente di un big in scadenza di contratto a giugno 2022

Altro che impossibile, la Juventus pare sia davvero pronta a riprenderselo nonostante i costi elevatissimi dell’operazione. Lato ingaggio, si intende, considerato che il contratto del calciatore in questione scade a giugno 2022.

Incontro fissato con l’agente, scrive l’inglese ‘Express’, con l’agente di Paul Pogba. Parliamo proprio di lui, del francese che ha scritto pagine importanti della storia del club bianconero. In scadenza col Manchester United e dunque affare a costo zero, al netto ovviamente del suo maxi ingaggio – ora prende sui 15-17 milioni di euro netti. Ma ‘La Vecchia Signora’ può risparmiare molto fronte lordo grazie al Decreto Crescita – e delle commissioni per Mino Raiola. Col quale, stando alla medesima fonte, Cherubini, Nedved e magari anche Andrea Agnelli si incontreranno in quel di Torino il prossimo mese di novembre. Tema principe, appunto, Paul Pogba. Del resto proprio Raiola poco tempo fa non ha escluso affatto al ritorno a Torino del Campione del Mondo, un ritorno che avrebbe ovviamente del clamoroso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, esami strumentali per De Sciglio: ecco l’esito UFFICIALE

Calciomercato Juventus, Pogba a zero: dall’incontro con Raiola al doppio ostacolo Real Madrid-Psg

I ‘Red Devils’ hanno presentato una proposta di rinnovo, ma fin qui Raiola (che nella Juve ha anche de Ligt, Bernardeschi e Kean) e Pogba hanno preso tempo. Probabilmente ne aspettano una migliore, dalla Juventus o verosimilmente dalle altre grandi potenze straniere, vedi Real Madrid e Paris Saint-Germain. I prossimi saranno comunque mesi decisivi, a partire da quello di novembre, quando secondo ‘Express.co.uk’ Raiola avrà un summit a Torino con il management bianconero.