Calciomercato Juventus, Pogback | Svolta definitiva

Calciomercato Juventus: nuove importanti indiscrezioni sul futuro di Paul Pogba. Gli ultimi aggiornamenti

È Paul Pogba uno dei grandi nomi destinati ad infiammare le prossime sessioni di calciomercato. Il centrocampista francese è sempre più lontano dal Manchester United e rimane il sogno della Juventus per rinforzare il centrocampo.

Il rapporto tra l’ex bianconero e il Manchester United sembra ormai ai minimi termini. Solskjaer lo ha relegato in panchina nelle ultime due partite con Atalanta e Liverpool, e al suo ingresso contro i ‘Reds’ il francese è stato addirittura espulso per un brutto fallo a centrocampo. Un ulteriore segnale dei nervi tesi e del clima pesante anche sul fronte rinnovo: Pogba è ai ferri corti con il club inglese e sempre più lontano da Manchester.

Calciomercato Juventus, United pronto a perdere Pogba a zero: le ultime

“Dovete chiedere al Manchester United. In questo momento tutto è calmo. Non c’è nessun aggiornamento”. Negli scorsi giorni Mino Raiola ha parlato così del rinnovo di Pogba. È tutto fermo tra le parti e la scadenza fissata a giugno si avvicina: il centrocampista è sempre più lontano e la Juventus è alla finestra.

Come riportato dal ‘Telegraph’, la dirigenza dei ‘Red Devils’ è pronta a perdere il giocatore a parametro zero. La società inglese sarebbe ormai rassegnata sul rinnovo e sta preparando il post Pogba. Non manca però la concorrenza per il club bianconero: PSG e Real Madrid su tutte sono pronte a dare l’assalto al campione del mondo francese. Si profilano mesi infuocati anche sul fronte Pogba.