‘Colpaccio’ Juventus: sarà la prima firma del calciomercato invernale

Juventus tra campo e calciomercato: ecco il possibile primo ‘colpo’ in vista di gennaio. Tutti i dettagli

La Juventus fa visita al Verona dell’ex Tudor a -13 da Milan e Napoli. I bianconeri non possono più sbagliare e sfideranno l’Hellas senza Federico Chiesa. L’esterno è alle prese con un lieve affaticamento muscolare.

È di nuovo indisponibile anche Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese ha accusato un affaticamento muscolare e non sarà della partita. L’ennesimo stop negli ultimi due anni in bianconero e continui problemi fisici che hanno ormai spazientito la Juventus. Ramsey è in cima alla lista dei partenti in vista del prossimo calciomercato invernale, ma a frenare la sua cessione è sempre l’altissimo ingaggio percepito da oltre 7 milioni di euro netti l’anno.

Calciomercato Juventus, Newcastle pronto a soddisfare Ramsey: i dettagli

Per l’ex Arsenal si parla ormai da tempo di un possibile ritorno in Premier League. Nelle ultime settimane è spuntata l’ipotesi Newcastle: sulla lista della nuova proprietà saudita ci sarebbe anche l’esperto centrocampista gallese.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’, l’altissimo ingaggio di Ramsey non spaventa il Newcastle. La dirigenza del club inglese sarebbe pronta a soddisfare le richiesta del giocatore per il ritorno in Premier League. La Juventus spera: il 30enne è legato al club bianconero fino al giugno 2023 e valutato circa 15 milioni di euro.