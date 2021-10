Juventus, il motivo dell’esclusione di Chiesa: ecco quando torna

Federico Chiesa, così come anche Ramsey, Kean e De Sciglio, è fuori dai convocati per la sfida di campionato contro il Verona. Le ultime sul suo problema fisico

Missione Verona per la Juventus che in trasferta in terra scaligera domani pomeriggio non ha più margine d’errore dopo il passo falso casalingo contro il Sassuolo. I bianconeri hanno iniziato nel peggior modo possibile la stagione, ritornando a fare risultati nelle scorse settimane prima di incappare in due gare senza successi prima a Milano con l’Inter e poi proprio in infrasettimanale.

Battute a vuoto che hanno rimesso in discussione il rendimento della squadra di Allegri, che per la complessa trasferta di Verona dovrà fare a meno oltre che di Ramsey, Kean e De Sciglio, anche di Federico Chiesa.

Juventus, Chiesa out contro il Verona: ecco quando può tornare in campo

Federico Chiesa ha accusato un lieve affaticamento. Si tratta di un problema fisico complessivamente di poco conto e non lo hanno voluto rischiare in vista dei prossimi impegni. Potrebbe già rientrare martedì in Champions contro lo Zenit, e a seguire ci sarà la gara contro la Fiorentina.

Esclusione quindi a scopo precauzionale: dalla Juventus non hanno voluto rischiare Chiesa dopo questo lieve affaticamento accusato nella rifinitura di oggi.