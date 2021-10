La Juventus ha diramato l’elenco dei convocati per la prossima sfida di campionato contro il Verona. Altra defezione importante per Massimiliano Allegri

Dopo il ko casalingo contro il Sassuolo tornerà in campo domani pomeriggio la Juventus in trasferta contro il Verona. Partita ostica, visto anche lo stato di forma della squadra di Tudor, cresciuta molto dal cambio di allenatore. I bianconeri dal canto loro non possono più permettersi passi falsi e hanno bisogno di dare respiro alla propria classifica.

Allegri fa la conta degli indisponibili e si ritroverà a Verona ancora senza Ramsey e Moise Kean, entrambi fuori dalla lista dei convocati. Out dall’elenco diramato dalla Juventus anche Federico Chiesa. Sia l’esterno italiano che il centrocampista gallese devono fare i conti con un affaticamento muscolare, e non saranno quindi della trasferta di Verona.

Verona-Juventus, tante assenze per Allegri: torna invece Bernardeschi

Allegri perde dunque anche Chiesa per Verona: lieve affaticamento nella rifinitura per il numero 22, così come per Ramsey. Out anche De Sciglio mentre la buona notizia è il recupero do Federico Bernardeschi.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti, Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala, Kaio Jorge.