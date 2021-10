Calciomercato Inter, assalto alla punta e scambio anti Juve

Inter, a giugno pronto l’affondo per il colpo in attacco: la proposta di scambio che può beffare la Juventus

Un Inter sempre più made in Italy. Mercoledì sera ad Empoli erano cinque i giocatori italiani in campo con la maglia nerazzurra. Un numero che potrebbe essere destinato ad aumentare. Non solo per il fatto che il club spera che Sensi possa tornare a pieno servizio, ma anche perché potrebbe arrivare un nuovo volto la prossima estate.

L’Inter infatti sta studiando con attenzione la situazione per poter riuscire ad arrivare, a giugno, a Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo e della Nazionale piace tantissimo al club meneghino. Il giocatore, che si è professato tifosi nerazzurro, sarebbe felicissimo di approdare a Milano e la società starebbe pianificando il suo acquisto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter gioca il jolly e lo strappa al Milan

Inter, l’offerta per Raspadori per beffare la Juventus

Il ragazzo piace molto anche alla Juventus, ma i nerazzurri starebbero già pianificando le mosse in vista dell’estate. L’affondo si farebbe ancor più deciso soprattutto se dovesse esserci una partenza in attacco, con Sanchez che è il principale indiziato. Come infatti riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il club starebbe pensando ad uno scambio che possa accontentare le pretese del Sassuolo. I neroverdi, infatti, chiedono 30 milioni di euro per il prodotto del proprio vivaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nome impronunciabile | E’ l’erede di De Vrij

Lo scambio in questione coinvolgerebbe due prodotti del settore giovanile nerazzurro che bene stanno facendo in questa stagione. Il primo è il centrocampista Agoume, visto lo scorso anno allo Spezia e attualmente in prestito al Brest. L’altro è l’attaccante Mulattieri, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Crotone in Serie B. Entrambi sono profili molto graditi alla dirigenza emiliana, che potrebbe dunque concedere ai nerazzurri uno sconto importante nel caso in cui dovessero essere inseriti nell’affare i due giovani calciatori.