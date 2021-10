Calciomercato, Inter gioca il jolly e lo strappa al Milan

Milan e Inter sono pronte a scatenare un altro derby anche in sede di mercato per un giovane talento sudamericano. La carta dei nerazzurri

Mentre l’Inter campione d’Italia prova a riallacciare la distanza in campionato dal Napoli e dai rivali del Milan, le due compagini meneghine potrebbero presto spostare la propria sfida dal campo al mercato. Sia i nerazzurri che i rossoneri sono infatti interessati al talentuoso Julian Alvarez, attaccante classe 2000 che sta facendo benissimo con la maglia del River Plate. Già 15 gol in stagione tra coppe e campionato per il bomber sudamericano che sta facendo impazzire mezza Europa, come sottolineato anche da Calciomercato.it nelle scorse settimane.

Alvarez è quindi il nuovo crack del calcio argentino che ha attirato in particolare l’attenzione di Milan ed Inter in Serie A, oltre che del Napoli. Attualmente il ragazzo è considerato il miglior calciatore non solo argentino, ma bensì di tutto il Sudamerica e il River si frega le mani, sapendo di avere in casa un diamante pronto per l’asta.

Calciomercato, tutti pazzi per Julian Alvarez: dal Milan all’Inter

Pronta a scatenarsi dunque una vera e propria asta di livello internazionale per Alvarez, come confermato anche dal sudamericano ‘Olè’, che evidenzia ancor di più l’interessamento del Milan. Alla finestra però anche l’Inter, che ha da sempre un forte legame con l’Argentina, come confermato anche da Lautaro e Correa, che rispetto ai rossoneri potrebbe avere un’arma in più.

La carta decisiva di casa Inter potrebbe essere rappresentata da Javier Zanetti, idolo assoluto di tantissimi calciatori albicelesti. Il contratto di Alvarez ha scadenza a dicembre 2022 con clausola da 25 milioni e oltre alle big di Serie A ci sono anche Real Madrid e Bayer Leverkusen.