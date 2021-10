Calciomercato Milan, colpo Belotti: annuncio da Torino

Belotti ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Sul bomber e capitano del Torino c’è il Milan, con l’Inter e altre dietro i rossoneri

Belotti a zero è un’occasione di calciomercato che stanno pensando di cogliere in tanti. Soprattutto il Milan, oggi più avanti rispetto alla concorrenza che comprende Inter, Fiorentina e diversi club stranieri. Ma la priorità del bomber e capitano granata è la Serie A, i rossoneri appunto anche per ragioni di tifo.

Al momento l’intenzione del numero 9 granata appare chiarissima: lasciare Torino a giugno, dopo sette anni di militanza, per iniziare una nuova avventura in una big. A conferma di ciò il rifiuto dell’ultima proposta di rinnovo formulatagli da Cairo, una proposta importante perché da quasi 4 milioni di euro netti, e le parole di oggi di Juric alla vigilia di Torino Sampdoria: “Dopo tanti anni al Toro vuole valutare come proseguire la carriera. Quando dici no a tantissimi soldi, io gli credo fortemente”.

“E’ un ragazzo pulito, che va rispettato – ha aggiunto Juric in difesa del suo centravanti – Io credo ciecamente in quello che mi ha detto”.