Calciomercato Milan, Yuri Alberto con lo sconto | Ecco il prezzo

Alle prese con il ringiovanimento dell’attacco, il Milan sta scandagliando il calciomercato alla ricerca di nuove punte

Dopo aver seguito il profilo di Kaio Jorge senza mai andare realmente vicino alla meta, il Milan continua a monitorare il mercato sudamericano, alla ricerca di attaccanti giovani che siano in grado di garantire un futuro roseo alla squadra nel reparto avanzato, che potrebbe perdere Zlatan Ibrahimovic a fine stagione.

Oltre all’interessamento per Julian Alvarez del River Plate, i radar rossoneri secondo le ultime indiscrezioni sarebbero orientati anche verso il Brasile, dove sembra essere finalmente esploso il talento di Yuri Alberto. Autore di diciotto gol e quattro assist nel 2021, la punta 20enne secondo ‘torcedores.com’ avrebbe addirittura già raggiunto un accordo verbale con la dirigenza milanista. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it escludono, tuttavia, questo scenario. Al momento non sembra esserci alcuna intesa con l’ex Santos.

Calciomercato Milan, ecco il prezzo di Yuri Alberto

Fonti vicine all’Internacional non confermano l’esistenza di una prima offerta ufficiale da 10 milioni di euro fatta al club di Porto Alegre. L’esplosione del ragazzo, se da un lato ha fatto drizzare le antenne a diversi club europei, dall’altro ha messo in guardia la dirigenza gaucha che, forte di un contratto in scadenza nel 2025, non vuole lasciar partire il giocatore per meno di 16-18 milioni di euro.