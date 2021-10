Accordo verbale, il Milan piomba sul nuovo Pato: cifre e dettagli

Il Milan pensa ad un nuovo attaccante: spunta la pista a sorpresa in Brasile. Occhi sul nuovo Pato. Tutte le cifre e i dettagli

È un Milan a due facce quello visto in questa prima parte di stagione. La squadra di Pioli sa solo vincere in campionato ed è in vetta alla classifica insieme al Napoli, mentre al ritorno in Champions League ha finora ottenuto solo sconfitte.

A decidere l’ultimo match è stato Olivier Giroud, e nelle ultime giornate si è rivisto anche Zlatan Ibrahimovic. Pellegri, però, non ha ancora dato l’apporto sperato e la dirigenza rossonera sta così valutando un possibile innesto già nel calciomercato invernale. Il Milan potrebbe andare a caccia di una nuova punta da affiancare ai due esperti attaccanti. Gli occhi sul nuovo Pato: tutte le cifre e i dettagli.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Signori: “Sogno di allenare, mi rivedo in Dybala”

Il Milan punta Yuri Alberto: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Milan avrebbe messo gli occhi su Yuri Alberto, attaccante classe 2001 arrivato a parametro zero la scorsa estate all’Internacional di Porto Alegre dopo l’esperienza al Santos.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Da Pirlo a Xavi, cosa è successo nel Barcellona

In Brasile si parla già di accordo verbale tra i rossoneri e il giocatore, con un’ampia distanza tra i due club di almeno 10 milioni tra richiesta (20, a fronte di una clausola di rescissione da 80) e offerta (10). Il 20enne, già accostato a Pato, piace al Milan e potrebbe far parlare di sé in vista del calciomercato invernale. Vi terremo aggiornati.