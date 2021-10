Calciomercato Inter, nome impronunciabile | E’ l’erede di De Vrij

I conti dell’Inter restano pessimi e con la permanenza di Suning è molto probabile la cessione di almeno un altro big nel prossimo calciomercato estivo

I rinnovi di contratto, da Lautaro Martinez già ufficiale a quelli in arrivo di Barella e dei dirigenti (Marotta in testa) – in attesa di novità su Brozovic – non devono ‘ingannare’: la situazione economica dell’Inter resta molto seria, grave. Se davvero poi Suning, in pratica un proprietario senza la possibilità di spendere (ma anche solo di fare aumenti di capitale) dovesse restare al timone, ecco che nella prossima sessione di calciomercato Simone Inzaghi e gli interisti vedrebbero sicuramente andar via almeno un altro dei big della squadra.

In tal senso i maggiori indiziati rimangono i big stranieri, dal già citato Lautaro fino a Skriniar e de Vrij. Per il possibile addio di quest’ultimo, stando alle indiscrezioni di qualche settimana fa, pare sia già al lavoro il suo agente Mino Raiola. L’obiettivo, trovare un grande acquirente all’estero, nella fattispecie in Premier. Grande e ricco, si parla della new entry Newcastle targato Arabia Saudita, in modo che l’attuale ingaggio dell’olandese – 3,8 milioni di euro a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2023 – possa lievitare, se non addirittura raddoppiare.

Chi al posto di de Vrij? Stando a ‘interlive.it’ potrebbe pensarci sempre lui, Raiola, nel modo più classico per un procuratore: proporre uno dei propri assistiti. Il nome, difficile da prounciare, può essere quello di Pantelis Chatzidiakos.

Calciomercato Inter, Chatzidiakos se parte de Vrij: i dettagli

Seppur di recente soggetto a qualche infortunio di troppo, il classe ’97 greco è bravino in fase di impostazione e potrebbe inserirsi senza grandissimi problemi nel 3-5-2 di Inzaghi. L’Az Alkmaar, alla quale è contrattualmente legato fino a giugno 2024, potrebbe volere non più di 7/8 milioni di euro per il cartellino di Chatzidiakos, il quale comunque difficilmente verrebbe preso in considerazione dall’Inter, quantomeno per l’eventuale eredità di un giocatori così forte e importante come de Vrij.