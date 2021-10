Calciomercato Inter, scelto il colpaccio per il 2022 | Juve avvisata

Calciomercato Inter, i nerazzurri a caccia del colpaccio nel 2022: lanciata la sfida alla Juventus, scelto il nome

L’Inter vuole chiudere una settimana importante, iniziata con la vittoria preziosa contro l’Empoli per non perdere contatto da Napoli e Milan e proseguita con il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Domenica con l’Udinese nerazzurri attesi a una prova importante per continuare a gravitare in orbita scudetto.

Il club impegnato anche sul fronte societario per gestire una situazione finanziaria delicata, ma sempre con l’obiettivo di mantenere la squadra competitiva. Nel 2022, Inter attesa a rinforzi di spessore, guardando anche al reparto d’attacco, dove bisognerà trovare un’alternativa a Dzeko, giocatore prezioso ma non certo giovanissimo.

Calciomercato Inter, partner d’eccezione in attacco nel 2022 per Lautaro Martinez

Nel sondaggio odierno di Calciomercato.it, scelto Dusan Vlahovic come partner d’attacco ideale per il ‘Toro’ a partire dal prossimo anno. Il croato ha vinto largamente con il 44% delle preferenze, non sarà facile battere la concorrenza di Juventus e altri top club per il centravanti della Fiorentina, ma i bianconeri sono avvisati. In seconda posizione Darwin Nunez, del Benfica, con il 28% dei voti. Più staccati, decisamente, Duvan Zapata (16%) e Insigne (12%), che non raccolgono molti favori tra i supporters nerazzurri.