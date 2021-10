La polemica a distanza tra Zeman e Cassano sulla considerazione di Totti continua. Il boemo chiude la questione

C’è una saga, in questi giorni, che sta tenendo con il fiato sospeso decine e decine di spettatori e amanti del calcio. Difficile dire chi abbia un fandom più ampio, o forse no, sta di fatto che è una lotta senza esclusione di colpi e riguarda Zdenek Zeman e Antonio Cassano. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo insieme tutte le tappe.

In principio fu il barese. Dopo la gara tra Roma e Napoli dello stadio Olimpico, l’ex attaccante giallorosso e del Real Madrid ha espresso la sua opinione sui cori che la Curva Sud ha riservato a Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri ma con un passato piuttosto importante anche nella città eterna, con il suo ex capitano soprattutto. Sì, ovviamente stiamo parlando di Francesco Totti. Cassano, senza giri di parole, si è schierato con il tecnico toscano affermando che l’ex numero 10 fra vent’anni verrà dimenticato da tutti.

Zeman risponde nuovamente a Cassano: questione chiusa

A questo proposito, è intervenuto il leggendario mister del Foggia (e della Roma, pure) che, invece, ha difeso Totti: “Fra vent’anni, Cassano verrà ricordato solo a Bari”, ha detto Zeman. Immediata, si fa per dire, la replica del talento pugliese, raggiunto da Valerio Staffelli e dal suo Tapiro d’oro: “Parla dall’oltretomba”, ha risposto Fantantonio. Ma non è finita qua, eh no, perché il boemo, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Picerno, ha nuovamente risposto al suo ‘rivale’: “Non ho niente da dire a parte che non l’ho sentito, ma qualcosa me l’hanno detto. Comunque tra il dire e il sentire c’è differenza, ma resta il fatto che non ci faccio caso”. Un modo abbastanza carino, insomma, per mettere fine a tutto.