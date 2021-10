Calciomercato, ribaltone per Conte | La richiesta è mostruosa

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco sugli scenari internazionali di calciomercato. Nuova svolta per il tecnico

Lo scudetto conquistato all’Inter e prima ancora i successi con Chelsea e Juventus: Antonio Conte è una certezza di risultati, con i marchi di fabbrica tipici del suo gioco.

Sarà per questo che il nome dell’allenatore è subito entrato in rotta di collisione con i problemi in casa Manchester United. I Red Devils stanno vivendo una crisi di gioco e risultati decisamente profonda che è sfociata nella durissima sconfitta per mano del Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer traballa non poco sulla panchina del club inglese e gli scenari sono sempre più concreti per una sua sostituzione. Se di Conte, però, si è parlato tanto, ora la pista potrebbe raffreddarsi improvvisamente. E i motivi sono anche e soprattutto di natura economica. Secondo quanto riporta il ‘Daily Star’, infatti, la richiesta avanzata dal tecnico sarebbe mostruosa e sarebbe di 21 milioni di euro l’anno con un contratto fino al 2025.

Calciomercato, grande rifiuto per Conte: nuova pista

Scendono quindi le possibilità di vedere Conte sulla panchina del Manchester United, anche in caso di addio a Solskjaer. Una nuova pista, invece, potrebbe surriscaldarsi nelle prossime settimane. Gli alti ranghi dei Red Devils, infatti, restano alla finestra nel caso in cui i risultati non migliorassero. Brendan Rodgers, a questo punto, secondo quanto riporta ‘ESPN’, sarebbe davanti ad Antonio Conte nelle gerarchie dello United. Un nome che non avrà lo stesso appeal del tecnico italiano, ma che rappresenta una valida alternativa per il club inglese.