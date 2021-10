Kessie potrebbe essere in procinto di lasciare il Milan a parametro zero: Nesta ha tracciato la problematica principale per il mancato rinnovo

Franck Kessie continua a tenere sotto scacco il Milan, con il rischio di configurare un nuovo caso Donnarumma. Il centrocampista è in scadenza di contratto e in assenza di un accordo per rinnovare il proprio accordo con i rossoneri potrebbe liberarsi a parametro zero. Si tratterebbe del terzo giocatore perso da svincolato da parte di Maldini in dodici mesi dopo Chalanoglu e l’attuale estremo difensore del Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Bordata sulla Juventus: “Tutta colpa di Cristiano Ronaldo”

Milan, Nesta giustifica Kessie: “Le regole sono sbagliate”

Sul caso è intervenuto Alessandro Nesta, ex bandiera del Milan, che ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ ha commentato il possibile scenario riguardante la partenza di Kessie. “Ogni anno il Milan non può farsi prendere per il collo da qualcuno, ci sarà sempre un super ricco che arriva a offrire di più: Donnarumma insegna”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, subito un attaccante per Allegri: lo ‘manda’ Vlahovic

Nesta ha poi continuato provando a giustificare le eventuali scelte di Kessie, che quest’estate aveva assicurato che sul rinnovo non ci sarebbero stati problemi: “Capisco che Kessie sia tentato dall’andare via: non è milanese, non ha legami specifici, è umano voler provare a mettersi in gioco altrove. Sono sbagliate le regole, anche in questo caso va rivisto il sistema intero”.