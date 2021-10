Juventus, subito un attaccante per Allegri: lo ‘manda’ Vlahovic

La Juventus vuole consegnare al più presto un attaccante ad Allegri: il colpo dei bianconeri potrebbe intrecciarsi col futuro di Vlahovic

Sono innumerevoli i problemi dei bianconeri in questo inizio di stagione, ma uno in particolare starebbe preoccupando Massimiliano Allegri: l’attacco dopo CR7 non segna abbastanza.

La dirigenza della Juventus, per questo, vorrebbe consegnare al tecnico toscano un attaccante nel mercato di gennaio. Evidentemente, Morata e Kean non danno abbastanza garanzie in termini di reti. Il primo nome sulla lista della società piemontese resta Vlahovic, ma l’attaccante potrebbe arrivare da un intreccio con il gioiello della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic | Gabriel Jesus idea per gennaio

La notizia più importante di oggi, per quanto riguarda la Juventus, è quella del contatto dei bianconeri con l’entourage di Vlahovic: la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe portare il serbo a Torino già a gennaio. La forza della concorrenza, però, potrebbe scombinare i piani di Cherubini: anche il giocatore, infatti, preferirebbe una cessione all’estero. Il club più interessato, poi, sembra essere il Manchester City di Pep Guardiola.

E, allora, la Juventus potrebbe fare di necessità virtù: secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, con Vlahovic da Guardiola i bianconeri potrebbero tornare alla carica per Gabriel Jesus. Come raccontato su queste pagine, il brasiliano resta uno dei pupilli di Allegri per l’attacco. Attenzione, quindi, al possibile intreccio di mercato tra Juventus, City e Fiorentina. Con Vlahovic a Manchester, crescerebbero esponenzialmente le possibilità di vedere Gabriel Jesus a Torino.