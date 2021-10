Crisi nerissima | Piano Vlahovic per gennaio: contatto

La Juventus potrebbe tentare l’assalto a Dusan Vlahovic già nel mercato di gennaio: contatti con entourage e Fiorentina

La stagione dei bianconeri è iniziata nel peggiore dei modi in campionato, mentre in Champions League tutto sta procedendo secondo i piani. Uno dei problemi emersi in questo inizio di Serie A, è la mancanza di reti in attacco dopo l’addio di CR7.

Il fatto che la Juventus non abbia sostituito Cristiano Ronaldo in estate, inoltre, rende il grande colpo davanti la priorità sul mercato. Ecco perché i bianconeri non smettono di pensare a Dusan Vlahovic e starebbero lavorando per consegnare l’attaccante serbo a Massimiliano Allegri il prima possibile: nuovi contatti già per gennaio.

Calciomercato Juventus, Vlahovic subito da Allegri | Contatti per gennaio

Per risolvere i problemi in attacco, la Juventus starebbe pensando ad un intervento importante sul mercato. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i bianconeri avrebbero già avuto un contatto con l’entourage di Dusan Vlahovic per portarlo a Torino a gennaio: la richiesta per l’ingaggio sarebbe intorno ai 6 milioni di euro annui. La ‘Vecchia Signora’ avrebbe dato un’accelerata per anticipare la concorrenza, considerato che Rocco Commisso avrebbe deciso di cedere il gioiello già nel mercato invernale. Non è un caso che i gigliati stiano pensando a Scamacca e Lucca per l’attacco.

Come riportato da ‘Tuttosport’, poi, la valutazione del classe 2000 da parte della Fiorentina è di 60 milioni di euro. Un prezzo che, però, sembra destinato a scendere tra i 50 e i 55 milioni di euro. La Juventus avrebbe un piano per riuscire a convincere la viola: prima dovrebbe riuscire a cedere Ramsey, in direzione Newcastle, e poi potrebbe offrire 55 milioni più un talento dell’Under 23 gradito ai toscani.

Ecco, quindi, che la Massimiliano Allegri potrebbe accogliere Vlahovic già a gennaio. Nonostante la situazione economica della Juventus non sia delle migliori, infatti, quello per il serbo sarebbe considerato un investimento sicuro: il suo valore sembra destinato a crescere negli anni. Il rischio resta quello della concorrenza: le big di Premier, Liga e Bundesliga non mollano la presa sul gioiello viola. La Juventus, però, anticipa tutti e contatta il suo entourage.