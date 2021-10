CMIT TV | Annuncio in diretta su Vlahovic: “60 milioni dalla Juventus”

Giacomo Bertelli de ‘Il Tirreno’ è intervenuto a CMIT TV nel corso del nostro TG soffermandosi soprattutto sul futuro di Vlahovic

In casa Fiorentina tiene sempre banco la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic, ormai destinato a partire visto il contratto in scadenza 2023 che non sarà rinnovato. La Juventus osserva con attenzione ed a tal proposito è intervenuto anche Giacomo Bertelli ai microfoni della CMIT TV nel corso del nostro TG: “Vlahovic? I procuratori avevano messo sul piatto un’offerta da 60 milioni di euro da parte di una squadra che non è stata resa nota, ma fonti autorevoli mi dicono fosse la Juventus“.

Il destino di Vlahovic è quindi tutto da esplorare con un prolungamento che non arriverà, la tensione che sale e l’interesse della Juventus sempre alla finestra che fa da sfondo all’intera situazione.

Calciomercato, Bertelli: da Vlahovic a Lorenzo Lucca

Bertelli ha quindi proseguito sui conti di casa Fiorentina che comprendono non solo Vlahovic ma anche Chiesa: “Non dimentichiamoci che al termine di questa stagione la Fiorentina riscuoterà 50 milioni di euro per Chiesa, più quelli che potrebbero arrivare per Vlahovic, quindi un bel tesoretto”.

SOSTITUTI – “Non credo che Commisso spenda tutto il ricavato per un solo giocatore, ma che andrà a investire su vari ruoli. E poi in rosa c’è già Nico Gonzalez che sta facendo bene ma che deve ancora esprimere tutto il suo potenziale”. Infine a tal proposito su Lorenzo Lucca in ottica viola: “Mi sembra prematuro, diamogli tempo di esprimere le sue qualità”.