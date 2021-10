Ronaldo ha lasciato il vuoto: ora l’attacco della Juventus è un problema

Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, l’attacco della Juventus sta diventando un problema: ad Allegri mancano i gol del lusitano

L’addio di CR7 è stato vissuto come un passaggio inevitabile, quasi come un sollievo. Dopo questo inizio di stagione, però, un dato è inevitabile da rilevare: alla Juventus mancano i suoi gol.

I bianconeri sono partiti a rilento in campionato, tanto da trovarsi già a 13 punti di distanza da Milan e Napoli che occupano la vetta della classifica. Un divario a cui, oltre ai troppi gol subiti, vanno ascritte anche le difficoltà della ‘Vecchia Signora’ a trovare la via del gol. I numeri dopo la partenza di Cristiano Ronaldo non sono incoraggianti per Massimiliano Allegri.

Juventus, senza Ronaldo mancano i gol | Problema attacco per Allegri

Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus con i suoi 101 gol in tre stagioni, numeri di cui adesso la compagine torinese sembra già patire la mancanza. I bianconeri hanno segnato solamente 14 reti in 10 partite in campionato, troppo pochi per una rosa costruita per vincere e competere in ogni competizione. Massimiliano Allegri ha una scusante, quella di non aver mai avuto tutto il reparto offensivo a disposizione fino a questo momento.

Il capocannoniere della Juventus in questa Serie A è Paulo Dybala con 3 reti: l’argentino sembra essere indispensabile per la risalita bianconera. Morata e Kean hanno portato due gol alla causa juventina, mentre Chiesa solamente uno al momento. Resta ancora tutto da scoprire il giovane Kaio Jorge, di cui Allegri sembra però avere già grande stima. Insomma, che la dirigenza bianconera stia ragionando su un grande colpo in attacco non deve sorprendere visti i numeri della Juventus dopo CR7.