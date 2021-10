Inter, rinnovo congelato: salta l’incontro con l’entourage

È tempo di rinnovi in casa Inter, che dopo quello di Lautaro vuole blindare i propri gioielli: tutto bloccato a centrocampo, salta l’incontro

I nerazzurri stanno mettendo le basi per costruire un futuro vincente. Prima ancora di investire sul mercato, la scelta della società è stata chiara: blindare i propri gioielli.

Una decisione che ieri ha portato all’ufficialità del rinnovo di Lautaro fino al 2026. L’argentino sarà il perno centrale su cui ruoterà l’attacco dell’Inter dei prossimi anni, sempre nel segno del ‘Toro’. Ora la proprietà cinese vuole rinnovare in blocco la dirigenza, con Marotta, Ausilio e Baccin pronti a mettere la firma sul prolungamento. A centrocampo, invece, ci sarebbe un intoppo: saltato l’incontro con l’entourage per il rinnovo.

Inter, problemi sul rinnovo di Brozovic | Saltato l’incontro: firma rimandata

I prossimi rinnovi in programma in casa Inter sono quelli di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Mentre per il centrocampista sardo tutto sembra filare liscio, per il croato ci sarebbe qualche problemino in più. Come rivelato da ‘FcInternews.it’, l’incontro tra i nerazzurri e l’entourage di Brozovic è stato rimandato per problemi personali del padre-agente del giocatore.

L’incontro sarebbe dovuto avvenire prima della sfida di domenica contro l’Udinese, ma il rinnovo del croato non è comunque una formalità. Resta presente, infatti, una distanza tra domanda e offerta: Brozovic vorrebbe 6 milioni di parte fissa più bonus, mentre il club meneghino vorrebbe chiudere a 5 milioni più uno di bonus. Inoltre, il giocatore vorrebbe un quadriennale mentre l’Inter ragiona sulla base di un triennale.

La distanza non è insormontabile, ma il tempo stringe. Già, perché il contratto di Brozovic andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e da gennaio l’entourage del giocatore è libero di parlare e accordarsi con altri club. Marotta vorrebbe evitare che questa possibilità si realizzi e che il giocatore possa essere tentato dalle offerte di altre società. L’incontro per il rinnovo, però, è saltato ancora.