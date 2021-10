Non solo Lautaro Martinez: tre firme in arrivo per l’Inter!

Dopo il rinnovo di Lautaro Martinez, e quello imminente di Barella, l’Inter prepara altre tre importanti firme. Tutti i dettagli

Il tanto atteso rinnovo di Lautaro Martinez è finalmente ufficiale in casa Inter. Il club nerazzurro ha blindato l’argentino fino al 2026, e si appresta a concludere la trattativa per il prolungamento di Nicolò Barella. Ma non solo.

Dopo Lautaro e Barella l’Inter dovrà risolvere la situazione contrattuale più spinosa, ovvero il rinnovo di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora raggiunto un accordo con la società nerazzurra. Prima, però, Steven Zhang punta a blindare anche l’intera dirigenza dell’Inter. Prolungamenti in arrivo per il top management.

L’Inter blinda anche la dirigenza: rinnovi in arrivo

Come riportato da Franco Vanni di ‘Repubblica’, l’Inter rinnoverà anche i contratti del top management nerazzurro: in vista di prolungamento ci sono l’amministratore delegato Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin. Trattative che dovrà curare in prima persona il presidente Steven Zhang.

Presto sarà dunque rinnovata anche l’intera dirigenza dell’Inter, che ha guidato al meglio la società nel difficile periodo post scudetto. Il primo compito di Marotta e Ausilio sarà quello di trovare l’accordo per il prolungamento di Marcelo Brozovic, una delle colonne di Simone Inzaghi. Ulteriori aggiornamenti sono attesi a partire dai prossimi giorni.