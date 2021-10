Il trasferimento dall’Inter al Chelsea di Romelu Lukaku ha scosso e non poco i tifosi nerazzurri. Curiosità e retroscena sull’affare con i ‘Blues’

L’Inter ha metabolizzato bene l’addio di Romelu Lukaku grazie anche alle reti di Edin Dzeko, ma nel corso dell’estate i tifosi nerazzurri non presero particolarmente bene la partenza del proprio centravanti. A tal proposito è intervenuto l’agente dell’attaccante belga, Federico Pastorello che al ‘The Telegraph’ è tornato sul trasferimento: “Quando è arrivato il Chelsea ho detto a Romelu: ora o mai più. Probabilmente lui non stava realizzando al 100% all’inizio. Questo era il treno di Lukaku”.

L’agente ha spiegato: “Gli ho detto che se voleva tornare, doveva farlo subito. E’ stata una situazione particolare per tutte le parti in causa. Per il Chelsea, che lo aveva preso 18enne e poi venduto. Aveva provato a riprenderlo quando il tecnico era Conte, in quel momento non ci sono riusciti e hanno poi dovuto pagare una cifra record per il club”.

Calciomercato, retroscena Inter sull’addio di Lukaku: l’annuncio di Pastorello

Pastorello ha quindi sottolineato come l’intesa sia arrivata solamente al quinto tentativo: “C’erano state molte offerte prima di arrivare alla cifra che l’Inter ha accettato. Le offerte erano state 4, la quinta è stata quella che ha chiuso la trattativa”.

Non solo Chelsea però per Lukaku ma anche l’interesse del Manchester City: “Il Manchester City si era mosso l’anno precedente. Iniziarono con concretezza, poi hanno cambiato idea o non erano pronti a chiudere. Dopo il primo anno è diventato difficile, quasi impossibile. Non aveva vinto il campionato con l’Inter e voleva farlo. Poi la scorsa estate i Citizens si sono focalizzati su Harry Kane”.