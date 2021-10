Calciomercato Juve, svolta incredibile per il bomber | Trattativa in Premier

Il futuro del bomber continua a far discutere sul calciomercato, anche in ottica Juve. Spunta una destinazione a sorpresa per l’attaccante

Le piste sul calciomercato non mancano, anzi si moltiplicano e talvolta diventano imprevedibili. E per il futuro di alcuni bomber è anche giusto così.

Mauro Icardi è abituato a sorprendere in campo, con i suoi tagli ficcanti, le sue giocate improvvise in area di rigore e i colpi repentini che gli hanno fatto conquistare l’Italia e la Serie A. Una magia che ora sembra essersi smarrita, almeno in parte, e non solo per le vicende di gossip che lo vedono protagonista. Nel nostro campionato, la Juventus continua a seguire con grande attenzione il futuro dell’attaccante, per gennaio o anche in estate, visto che il riscatto di Morata è sempre in bilico. Non è sola, però, nell’interesse per il calciatore che piace anche in Premier League.

Calciomercato Juve, pista in Premier per Icardi: i dettagli

Icardi, nonostante le ultime stagioni non proprio eccezionali, resta in prima fila sulla scena del calciomercato internazionale. Il bomber argentino, secondo quanto riporta Ekrem Konur giornalista di ‘fichajes.net’, è entrato nel mirino del Chelsea. Maurito verrà trattato dai Blues, sottolinea su Twitter: una possibilità che priverebbe la Juventus di uno dei suoi probabili obiettivi sul calciomercato. Una traccia tutta da vagliare, soprattutto per via dei rapporti con Thomas Tuchel. Da valutare, infatti, come sia il tecnico che lo stesso Icardi prenderebbero un eventuale trasferimento. Intanto, i club sono pronti a trattare, ma l’operazione potrebbe non trovare il favore di tutti.