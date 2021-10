Juventus-Sassuolo, nervi tesi Dybala | Ecco cosa succede

Nervi tesi nei minuti finali di Juventus-Sassuolo: tra i protagonisti del parapiglia Paulo Dybala. Ecco cosa è successo

Animi caldi negli ultimi minuti di gioco di Juventus-Sassuolo. I bianconeri, alla ricerca dei tre punti, hanno perso la pazienza quando Muldur ha provato a perdere qualche secondo nel momento della sostituzione.

Il giocatore dei neroverdi avrebbe dovuto lasciare il campo dal lato più vicino. Dybala ha provato a velocizzare il cambio, scatenando un piccolo parapiglia.

Nedved nervoso

Non solo in campo. Anche in tribuna, il comportamento di Muldur non è piaciuto alla Juventus: Pavel Nedved, inquadrato dalle telecamere, è, infatti, apparso particolarmente nervoso.