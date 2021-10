Assemblea dei soci per l’Inter, con Zhang che ufficializza i risultati del bilancio: perdita monstre per i nerazzurri

Si è svolta in mattinata l’assemblea dei soci dell’Inter, in videoconferenza e in presenza del presidente Steven Zhang, collegato dalla Cina. Obiettivo principale allontanare le voci di una possibile cessione della società, in un discorso tenuto agli azionisti nel quale il numero uno nerazzurro ha parlato di un consolidamento dei ricavi, di nuovi accordi corporate e ha anche auspicato nuove collaborazioni con le istituzioni per lo stadio, anche in questo caso ritenuto di vitale importanza.

Inter, bilancio ufficiale con perdita monstre | Zhang alza la voce

Per quanto riguarda la cessione Zhang ha confermato che si tratta di voci “false e speculative”, con Suning che vuole invece continuare nel proprio progetto a lungo termine con l’Inter. Durante l’assemblea è intervenuto anche l’amministratore delegato per la parte sportiva Beppe Marotta: al di là dei problemi derivanti dalla pandemia, il dirigente ha sottolineato il grande lavoro nell’azzerare i ricavi in una situazione nella quale gli stipendi sono rimasti uguali.

“La conquista del diciannovesimo Scudetto premia la visione strategica, la passione, l’impegno della nostra Proprietà che non ci ha fatto mai mancare il suo sostegno – ha dichiarato Marotta – e quest’anno ci siamo posti l’obiettivo di coniugare una politica di riduzione dei costi unita al mantenimento della competitività sportiva. Sappiamo quanto sarà difficile ripetersi, ma la nostra volontà è quella di difendere con orgoglio lo Scudetto puntato sulle nostre maglie”.

Toccando, poi, le specifiche cifre, i mancati introiti dei biglietti ammontano a 70 milioni di perdita, ai quali si aggiungono 40 milioni di riduzione contrattuale degli sponsor dovute all’impossibilità di erogare benefit da parte della Società e alla contrazioni del business dei partner stessi. Entrambe queste voci vengono ricondotte nei 110 milioni di perdite figlie dell’impatto del Covid-19 sul calcio. Altri 30 milioni sono da ricondurre alla risoluzione di contratti sportivi. L’esercizio complessivo ha registrato ricavi consolidati per € 364,7 milioni e una perdita pari a € 245,6 milioni.