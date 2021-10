Pista calda per Pirlo: l’ex Juventus pronto a tornare in panchina

Potrebbe esserci presto una nuova opportunità per Andrea Pirlo in panchina dopo il divorzio lo scorso giugno dalla Juventus

Il Barcellona manda via Koeman e ripartirà con un nuovo allenatore nelle prossime ore dopo l’ennesimo tonfo di ieri nella Liga. Tra i candidati c’è anche Andrea Pirlo, anche se l’ex Juventus non parte in pole nelle preferenze della dirigenza blaugrana.

Come sottolinea il quotidiano ‘Sport’ – vicino da sempre alle vicende del Barça – il favorito numero uno al momento resta Xavi, ex bandiera del club. Il tecnico spagnolo sarebbe pronto a liberarsi dall’Al-Sadd per ritornare, stavolta in panchina, tra le file della formazione del ‘Camp Nou’. Pirlo resterebbe comunque in corsa e tra i cinque papabili insieme anche a Roberto Martinez, Gallardo e Ten Hag.

Calciomercato, Pirlo pronto a tornare: Genoa panchina ‘calda’

Difficile vederlo alla guida del Barcellona, più facile che presto si ripresenti invece una nuova occasione in Italia dopo il divorzio con la Juve, con il quale comunque è ancora sotto contratto fino alla prossima estate. Secondo ‘Tuttosport’ rimane infatti viva la pista Genoa, con Davide Ballardini che ha salvato la panchina con il pari in extremis nel derby contro lo Spezia ma che rimane comunque in bilico.

La nuova proprietà ha confermato l’allenatore, anche se le prossime due sfide di campionato con Venezia ed Empoli – veri e proprio scontri diretti in chiave salvezza – saranno fondamentali per il futuro di Ballardini. Nel caso in cui cui la situazione precipitasse, allora, il profilo di Pirlo sarebbe caldo per la panchina dei Grifoni.