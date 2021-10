Situazione rovente in panchina dopo l’ennesima sconfitta: tra i papabili sostituti c’è anche Andrea Pirlo

Dopo il ko nel ‘Clasico’ il Barcellona incombe in un’altra debacle madrilena. In casa del Rayo Vallecano i catalani sono stati sconfitti per 1-0 grazie al gol di Radamel Falcao. Ennesima sconfitta dunque per Koeman e i suoi, che hanno fallito la possibilità di agguantare il pareggio con Depay che ha fallito un rigore.

Con questa sconfitta i blaugrana restano in nona posizione a sei punti dalla vetta della classifica con una gara in più. Una distanza certamente non incolmabile, ma bisogna tenere conto dei risultati complessivi stagionali. Sconfitti negli scontri diretti contro Atletico Madrid e Real Madrid, i catalani sono in corsa per qualificarsi in Champions e sono attualmente terzi nel girone.

Barcellona, Koeman a rischio: Pirlo pronto

Mentre in un primo momento, come riferito dal ‘Mundo Deportivo’, sarebbe stata in programma una riunione della dirigenza prima del match di sabato contro l’Alaves per valutare il futuro dell’allenatore, ora le cose sembrano cambiate. Stando infatti a quanto affermato da ‘Marca’, Koeman sarebbe vicino all’esonero: fatale la sconfitta a Vallecas.

Tra i papabili sostituti dell’olandese c’è Andrea Pirlo, profilo gradito anche per via di un ingaggio contenuto. Il sogno e la prima scelta resta però Xavi, ex capitano e leggenda del club catalano.