Calciomercato, Gattuso traghettatore: accordo fino a fine stagione

Gennaro Gattuso dopo la sua avventura col Napoli e la parentesi di fatto mai iniziata davvero con la Fiorentina potrebbe tornare ad allenare

Torna in auge il nome di Gennaro Gattuso, la cui ultima avventura concreta risale allo scorso campionato con la qualificazione Champions sfumata sulla panchina del Napoli proprio all’ultima giornata. Poi la brevissima parentesi alla Fiorentina, con la separazione avvenuta all’alba dell’estate dopo una ventina di giorni.

Ora proprio l’ex tecnico azzurro potrebbe tornare di moda per una panchina importante. Si tratta di quella del Newcastle, club inglese che nelle scorse settimane ha subito un epocale cambio di proprietà con l’arrivo del fondo saudita PIF che ha prontamente apportato un cambio in panchina. Steve Bruce e i ‘Magpies’ si sono infatti separati consensualmente dopo un complicatissimo inizio di stagione.

LEGGI ANCHE >>> Passivo dimezzato, il Milan sorride | Gazidis mette in guardia sui rinnovi

Calciomercato, Newcastle ancora a caccia di un nuovo allenatore: intrigo Gattuso

Il Newcastle occupa ancora il penultimo posto in classifica, e al di là dei tanti nomi suggestivi che si susseguono in ottica calciomercato futuro, la squadra ha ancora bisogno di una guida tecnica affidabile per uscire immediatamente dalle sabbie mobili di questo inizio complicato. Paulo Fonseca sembra essere uno dei principali candidati per il posto vacante al ‘St James Park’, ma spunta anche il profilo dello stesso Gennaro Gattuso.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVA Signori: “Sogno di allenare, mi rivedo in Dybala”

Secondo quanto sottolineato dal giornalista Fabio Santini a ‘7Gold’ potrebbe arrivare un colpo di scena riguardante la panchina dei ‘Magpies’, con l’ex napoletano che accetterebbe anche un contratto a termine fino alla fine dell’attuale stagione. Una sorta di ruolo da traghettatore in attesa delle prossime mosse dei bianconeri.