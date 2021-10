A meno di sorprese Gennaro Gattuso non ripartirà dal Newcastle, come noto appena acquistato dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita

Il Newcastle cerca probabilmente un ‘traghettatore’ fino a giugno, in attesa quindi dell’arrivo di un grande nome (Conte, in lizza per il post Solskjaer allo United, ha già detto no). E’ un nome comunque importante quello che potrebbe sedersi ora sulla panchina dei ‘Magpies’. La ‘Bild’ parla apertamente di Lucien Favre, 63enne svizzero con un passato recente al Borussia Dortmund e al Nizza.

Calciomercato Newcastle, niente Gattuso: in pole c’è Faivre

Secondo il quotidiano tedesco, Faivre è in pole per la guida del Newcastle attualmente penultimo in Premier con 4 punti. L’elvetico arriverebbe ‘accompagnato’ dal nuovo Ds, Marc Overmars, attuale direttore sportivo dell’Ajax.