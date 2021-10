CM.IT | Manchester United, Conte in pole se salta Solskjaer: la situazione

Le ultime di Calciomercato.it sulla panchina del Manchester United: traballa Solskjaer, con Antonio Conte favorito per la sua eventuale sostituzione

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, Antonio Conte è davanti a Zidane, non convinto di ripartire dalla Premier, e dunque in pole per la panchina del Manchester United qualora il club inglese decidesse davvero di esonerare Ole Gunnar Solskjaer.

I ‘Red Devils’ stanno riflettendo in queste ore, c’è voglia di svolta all’indomani della umiliante sconfitta casalinga contro il Liverpool e il conseguente -7 dalla vetta della Premier. La crisi dei ‘Red Devils’ è generale e profonda, anche in Champions Cristiano Ronaldo e compagni stanno facendo fatica, ma va ricordato che il 48enne tecnico norvegese ha un legame storico con l’ambiente per via del suo lungo e importante passato da calciatore ai tempi di Sir Alex Ferguson. Nonché un contratto molto oneroso fino a giugno 2024, rinnovato appena tre mesi fa. Ergo, il suo esonero non sarebbe una passeggiata di salute.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Rigore Inter-Juventus: “L’episodio non era da VAR”

Calciomercato Manchester United, Conte può subentrare a stagione in corso ma vuole delle garanzie: le ultime

Tornando a Conte, l’ex Inter non ama subentrare a stagione in corso (in carriera gli è successo solo due volte: con l’Atalanta e con l’Arezzo: in Toscana perché ‘obbligato’ dal contratto), ma per lo United – che ambisce ad allenare da anni – può fare un’eccezione. Servono comunque delle garanzie ‘progettuali’ per strappare il suo via libera mentre sul piano economico, stando a informazioni raccolte Oltremanica, i Glazer sarebbero pronti a mettere sul tavolo un contratto di due anni e mezzo da circa 10 milioni di euro a stagione.