Calciomercato, blitz Juventus | Lo portano via all’Inter

La Juventus continua a guardare al futuro e fissa l’obiettivo in attacco per l’estate: è sfida con l’Inter per l’astro nascente

Nonostante il weekend sia passato, è ancora tempo di Inter-Juventus. Mentre impazza la polemica sulla data e il luogo della Supercoppa, le due società sarebbero pronte a battagliarsi anche sul mercato.

Sia il club bianconero che i nerazzurri, infatti, hanno come obiettivo futuro per il mercato quello di mettere le mani su un grande attaccante. I profili più graditi da entrambe le società, poi, seguono lo stesso identikit: un bomber giovane che possa consacrarsi arrivando in un grande club. Tra tutti questi, infine, sarebbe un nome in particolare ad intrigare le due società: Karim Adeyemi.

Calciomercato Juventus, obiettivo Adeyemi | È sfida con l’Inter

L’addio di Cristiano Ronaldo è stato vissuto in maniera agrodolce dalla Juventus: da una parte la sensazione che la separazione fosse la scelta giusta era diffusa, dall’altra però il momento non è stato dei migliori. I bianconeri non hanno avuto il tempo di mettere in piedi una grande operazione per sostituire ‘CR7′ e, per questo, il grande colpo arriverà nella prossima estate. L’idea giusta potrebbe arrivare dall’Austria.

Secondo quanto riportato da ‘AS’, la Juventus avrebbe messo nel mirino Karim Adeyemi: l’attaccante classe 2002 del Red Bull Salisburgo, protagonista di una stagione impressionante. Adeyemi è l’astro nascente del calcio tedesco e, oltre ai bianconeri, anche l’Inter di Beppe Marotta sta seguendo i suoi progressi con grande interesse.

Il pericolo maggiore per le società italiane, in ogni caso, resta la concorrenza estera: PSG, Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona sono solamente alcune delle società interessate all’attaccante del Salisburgo. Quest’anno sono già 10 gol in 11 presenze in campionato e 4 reti in 5 gare in Champions League per Adeyemi: ecco perché la sua valutazione sta raggiungendo livelli cosmici. Riuscire a prendere questo talento, però, potrebbe sistemare l’attacco di Inter e Juventus per molti anni.