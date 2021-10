Non ha convinto Inzaghi, l’Inter torna sul mercato a gennaio

Simone Inzaghi non sarebbe convinto del nuovo innesto e Marotta potrebbe tornare sul mercato a gennaio: i primi nomi per l’Inter

È già tempo di primi bilanci per i nerazzurri, che dopo questi mesi possono valutare l’impatto dei nuovi innesti. Simone Inzaghi sarebbe soddisfatto di tutti gli acquisti tranne di uno, che potrebbe pagare dazio a gennaio.

Il mercato estivo dell’Inter è stato tumultuoso, partendo dagli addii di Hakimi e Lukaku fino ad arrivare ai tanti innesti aggiunti da Beppe Marotta. Edin Dzeko, al momento, sembra essere l’operazione più azzeccata: preso per poco, il bosniaco sta vivendo una seconda giovinezza in nerazzurro, non facendo rimpiangere troppo il colosso belga. C’è, però, un giocatore che non starebbe convincendo per nulla il tecnico dell’Inter: Denzel Dumfries.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Manchester United, Conte in pole se salta Solskjaer: la situazione

Calciomercato Inter, Dumfries non convince | Nandez o Bereszynski

Il peggiore in campo nel Derby d’Italia è stato individuato, in maniera praticamente unanime, in Denzel Dumfries. Subentrato all’ottimo Perisic, l’olandese si è reso protagonista di una prestazione deficitaria ed ha causato il rigore che ha portato al pareggio della Juventus. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, Simone Inzaghi non sarebbe per niente convinto di Dumfries e l’Inter potrebbe tornare sul mercato a gennaio per acquistare un esterno destro.

Il primo nome sulla lista dei dirigenti di ‘Appiano Gentile’, in questo senso, resta quello di Nahitan Nandez: come raccontato su queste pagine, l’uruguaiano è stato ad un passo dai nerazzurri in estate. Oltre al giocatore del Cagliari, poi, ci sarebbe anche un altro profilo seguito dall’Inter in Serie A. Si tratta di Bereszynski, esterno roccioso della Sampdoria che rappresenterebbe un usato sicuro. Insomma, il club meneghino ha iniziato le manovre per il mercato di gennaio: la bocciatura di Dumfries potrebbe essere totale.